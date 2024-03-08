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Сработали грамотно и слажено: бийские полицейские оказали помощь при пожаре

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Сработали грамотно и слажено: бийские полицейские оказали помощь при пожаре

В результате пожара никто не пострадал

Бийские сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь при пожаре жителям Бийского района.

ЧП произошло днем 2 марта. В ходе патрулирования экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Табакаева и лейтенанта полиции Павла Пасконного обнаружили возгорание жилого дома в с. Сростки.

Сотрудники полиции. Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”.

Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова пожарных и предупредили, что рядом стоят жилые дома и есть угроза перехода огня на них.

Зайдя во двор соседнего дома, который располагался в непосредственной близости от очага возгорания, инспекторы увидели припаркованный автомобиль ГАЗ. Мужчина, который находился во дворе, сообщил, что на автомобиле установлено газовое оборудование, а это значит, есть опасность взрыва от пожара. В связи с этим инспекторами было принято решение убрать автомобиль на безопасное расстояние от места возгорания.

Благодаря грамотным и слаженным действиям полицейских, удалось избежать серьезных последствий. В пожаре никто не пострадал.

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Взято отсюда

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