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Сразу две аварии произошли в нагорной части Барнаула

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В одном случае оказался заблокирован подъезд к лыжной базе

Фото: amic.ru

Сразу два ДТП произошло в нагорной части Барнаула днем 2 января. Из-за них на некоторое время оказалось затруднено движение.

Одна авария случилась на улице Ляпидевского — там столкнулись два кроссовера. Вероятно, один из них пытался сдать назад с парковки и не рассчитал маневр. ДТП временно осложнило подъезд к лыжной базе. Кадры с места предоставил корреспондент amic.ru.

Сразу две аварии произошли в нагорной части Барнаула

Фото: “2Гис”

Еще одно ДТП произошло на улице Аванесова возле пешеходного перехода. Кадры опубликовал очевидец в “2Гис”. Там легковушка столкнулась с грузовиком.

О пострадавших в обоих случаях не сообщается.

Горняк22

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