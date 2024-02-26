Сразу несколько человек, в том числе и дети пострадали в жестком ДТП субботним вечером в Рубцовске

|

26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Субботний вечер 24 февраля 2024 года стал свидетелем дорожного происшествия, которое произошло в городе Рубцовске на Новоегорьевском тракте, рядом с домом №1 на улице Пугачева. Водитель автомобиля Toyota Corona, не уступив дорогу, въехал на перекресток. В результате несоблюдения правил дорожного движения, произошло столкновение с автомобилем Mazda.

После происшествия, на место прибыли медицинские бригады скорой помощи. Медики оказали помощь несовершеннолетним пассажирам автомобиля Toyota Corona, родившимся в 2018 и 2022 годах, которые получили травмы. Также, в результате ДТП, пострадали два пассажира автомобиля Mazda. Как порталу «вРубцовске.ру» сообщили в городском ГИБДД.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк