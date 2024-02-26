Самолет. Полет Фото: pixabay.com

После посадки самолета в Якутске некоторых пассажиров увезли в больницу на машине скорой помощи. Известно, что жалобы у них были разные

На борту самолета Москва – Якутск авиакомпании S7 пятеро пассажиров почувствовали себя плохо. Им помогли якутские медики, которые возвращались домой с учебы в столице, сообщает “КП-Якутия”.

Рейс летел из Москвы 24 февраля. По словам одного из врачей, когда самолет взлетел, через некоторое время стало плохо одной пассажирке. Командир экипажа не стал разворачивать самолет, медики помогли женщине. После этого в течение почти всего рейса пассажиры друг за другом жаловались на самочувствие.

Как рассказали очевидцы, на борту было очень душно, а в салоне стоял сильный запах перегара. Это могло спровоцировать хронические заболевания и вызвать проблемы с давлением. При этом показания у всех пассажиров были разные: у одного мужчины был сильный гипертонический криз и высокое давление, а другая пассажирка злоупотребила назальным спреем, и из-за передозировки возникла сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, выполнявшего рейс Калининград – Петрозаводск, умер пассажир. Известно, что 58-летнемуу мужчине стало плохо во время полета.

Взято отсюда