Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России

Осень. Деревья Фото: pixabay.com

Синоптик утверждает, что россиян ждет теплая осень: в сентябре и октябре установится теплая погода. Он спрогнозировал температуру выше нормы в эти месяцы

В России ожидают сразу три волны бабьего лета. Специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец рассказал, когда их ожидать и какой будет осень, сообщает радио Sputnik.

Так, сентябрь в европейской части России оказался по-летнему теплым. По словам эксперта, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

Тишковец оценил сентябрь на большей части европейской территории России на два градуса теплее по сравнению с многолетними параметрами.

“Что касается количества осадков, в северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10–30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15–20%. Столичный регион – в зоне нормальных показателей”, – отметил синоптик.

Тишковец уточнил, что для Москвы нормальная температура в сентябре ночью – +8 градусов, днем – +16 градусов, а норма по количеству осадков – около 66 мм.

Синоптик добавил, что октябрь также будет теплым. По его словам, впереди россиян ждет три бабьих лета – молодое, классическое и старое.

“Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое – в середине сентября, а старое бабье лето – в первой половине октября. В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью”, – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Сибири осенью и зимой ожидается перебор по осадкам. Самым неприятным месяцем окажется ноябрь: установится пасмурная, ветреная погода.