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Среди отравившисхся на фестивале в Перми детей есть несовершеннолетние из Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: unsplash.com

Среди детей, массово отравившихся на цирковом фестивале в Перми, есть несовершеннолетние из Барнаула. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

По ее словам, также пострадали дети из Новокузнецка и Ульяновска. они находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Норовирус обнаружили у 15 участников фестиваля, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным госцентра по реализации проектов в сфере культуры, дети завтракали и ужинали в гостинице “Профсоюзная”, где проживали. Обед им привозил субподрядчик по питанию — предприниматель Шилов Александр Васильевич.

новости Алтайский

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