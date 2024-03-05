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Средняя зарплата в Алтайском крае перевалила за 60 тысяч рублей

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Средняя зарплата в Алтайском крае перевалила за 60 тысяч рублей

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Алтайском крае за последний месяц 2023 года перевалила за 60 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам декабря 2023 года превысила 60 тысяч рублей, говорится в документе Росстата.

Согласно статистике, в декабре среднее жалование насчитывало 60,5 тысяч рублей. В ноябре этот показатель составлял 46,9 тысячи рублей, а в начале года лишь 39,9 тысячи.

Напомним, с начала 2024 года в России увеличили МРОТ на 18,5%. Он составил 19,2 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16,2 тысячи рублей.

Взято отсюда

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