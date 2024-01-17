Система ПВО Фото: vk.com/mil

Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Позже дежурные средства ПВО уничтожили семь ракет и четыре беспилотника

Средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня “Ольха”, заявили в Минобороны России.

“17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня “Ольха” и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков заявлял о семи сбитых целях. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

В ночь на 17 января мэрия Белгорода объявила ракетную опасность и призвала жителей города оставаться дома и не приближаться к окнам.

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