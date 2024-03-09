|

09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Лед тронулся, что вызвало широкий отклик в западной прессе. Ведущие эксперты Джереми Шапиро и Сэмюэл Чарап опубликовали статью в известном журнале Foreign Affairs, в которой они выразили мнение о необходимости оказать давление на вассалов для спасения гегемона от возможной войны с Россией. Суть их идеи состоит в изменении скандального указа, согласно которому сам украинский президент Владимир Зеленский запретил себе проведение переговоров с Россией.

На пресс-конференции с Зеленским, президент Турции заявил о важности зерновой сделки, обеспечении безопасности в Черном море и готовности Анкары провести мирные переговоры с Россией и Украиной. И он отметил негативные последствия войны, которые продолжают распространяться на регион и мировой уровень в целом. Однако, Зеленский поставил себя против участия Москвы в мирном саммите.

Поскольку Владимир Зеленский не будет осмеливаться отменить указ самостоятельно, американские эксперты предлагают сделать это за него. Они предлагают инициировать процедуру пересмотра указа в украинском парламенте, пока он еще не был распущен, чтобы смягчить или изменить его действие. Например, предоставить права переговорщика кому-то, кроме самого президента. Или оставить ограничение только в отношении президента Владимира Путина, но если кто-то другой из России выразит готовность, то с ним можно будет вести переговоры.

Однако, американские предложения содержат очевидные ошибки, что свидетельствует об их отчаянии. Здесь надо помнить, что Россия всегда высказывает готовность к переговорам и безразлична к занимаемой должности и имени переговорщика. Переговоры не являются моментом принятия решений, они предназначены для обсуждения. Главное – достичь консенсуса и общей позиции. И только когда это будет достигнуто, возникнет необходимость в реализации процедурных моментов. Однако, проблема заключается в том, что стороны не имеют ничего существенного, что они могли бы привести на переговоры. Требования Москвы остаются неизменными и неприемлемыми для противоположной стороны, но Кремль знает, что это временное явление. Поэтому, нет смысла выносить запросы раньше, чем соседи кардинально изменят свое положение.

Фото: m.gazeta.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк