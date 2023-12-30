Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024-2025 годах, продлят

Срок действия удостоверений продлят на три года
Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт “МВД Медиа”.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой, оно вступило в силу и затронет более пяти млн автомобилистов.
“Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года”, — говорится в публикации.
В МВД отметили, что большая часть выдаваемых удостоверений приходится на на их выдачу при истечении срока.
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