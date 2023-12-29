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США не смогут передать Украине активы РФ без согласия стран Европы

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США не смогут передать Украине активы РФ без согласия стран Европы

США сосредоточили дипломатические усилия на Группе семи и призывают эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля

Вашингтонская администрация не сможет реализовать план по изъятию и использованию в интересах Киева замороженных на Западе активов России без согласия европейских стран, пишет ТАСС. Известно, что некоторые члены ЕС сейчас сомневаются в целесообразности такого шага.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин опубликовал комментарии к ситуации. В частности, он отметил, что Администрация президента США Джо Байдена уже теплее относится к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины.

“За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, проводит широкую дипломатическую работу и одновременно ведет консультации с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах”, – пишет Рогин.

Согласно меющимся у обозревателя данным, “лишь примерно 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах”. “Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным такой шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро”, отмечает Рогин. Администрация Байдена призывает принять решение к концу февраля.

В США считают, что без европейской поддержки план не сработает. 

“Белый дом хочет сохранить возможность вернуть активы России, если [президент РФ Владимир] Путин сам решит предоставить компенсацию Украине. Хотя это и маловероятно, это подкрепило бы аргумент относительно того, что Запад не забирает деньги России, а использует их в качестве первого платежа в рамках будущих международных обязательств России перед Украиной”, – пишет обозреватель.

Автор считает, что”без изъятия активов России Украина может лишиться возможности выживать в качестве функционирующего государства”.

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