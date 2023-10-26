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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Удивительно откровенную статью «Украинские шпионы с глубокими связями в ЦРУ ведут теневую войну против России» опубликовала вполне себе русофобская и влиятельная The Washington Post. Может показаться, что хозяева «сливают» своих марионеток. Однако, как говорят люди с незапоминающимися лицами, это тревожный разведпризнак. Пишет «МК».

Статья вполне честно, со ссылкой на американских чиновников, рассказывает, что, США с 2015 года «потратили десятки миллионов долларов», чтобы превратить украинские спецслужбы «в мощных союзников против Москвы». Сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки сразу после «крымской весны» начали натаскивать их «партнеры» из ЦРУ.

Результаты «тренировок» мы видели: была убита Дарья Дугина, экс-командир российской подлодки Станислав Ржицкий, военкор Владлен Татарский. Совершен теракт на Крымском мосту.

Как утверждается в статье, эти результаты – убийство мирных российских граждан и откровенный терроризм – не только не порадовали кураторов, а, напротив, «спровоцировали беспокойство среди чиновников в Киеве и Вашингтоне». Поскольку такие методы ни один политик, а уж тем более общество, не одобрят.

Может показаться, что такой «слив» украинских партнеров со стороны их хозяев идет в одном ряду с разговорами об «усталости от Украины». Однако куда более вероятно, что домашний пес американцев заболел бешенством и сорвался с цепи, ГУР и СБУ вышли из-под контроля. Что статья и демонстрирует, устанавливая дистанцию между «цивилизованным» ЦРУ и украинскими спецслужбами.

Видимо, неспроста эта статья появилась именно сейчас. Украина не имеет успехов на фронте, а киевскому режиму как воздух необходимо вернуть к себе внимание, потерянное с обострением палестино-израильского конфликта, и продемонстрировать «перемогу». Один из немногих доступных способов – масштабный теракт на территории России.

Возможно, американские спецслужбы в курсе этих планов и пытаются заранее снять с себя ответственность.

Фото: warfiles.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22