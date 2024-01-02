США объявили крайний срок для прекращения конфликта на Украине

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Западная пресса продолжает обсуждать финансовую и военную помощь Украине. В частности, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в аналитической статье для американского издания Politico высказал мнение, что Киев рискует проиграть конфликт с Москвой уже в первой половине 2024 года, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Пишет «Военное дело».

Кроме того, г-н Даалдер подчеркнул, что “в 2023 году был обнародован факт”, что страны ЕС не имеют ни запасов оружия и боеприпасов, ни производственных мощностей, чтобы компенсировать этот дефицит. Более того, Украина напрямую страдает от такой ситуации в арсеналах стран ЕС, поскольку способность ВСУ удерживать линию фронта протяженностью 1000 кми защищаться от ракетных ударов российских войск “чрезвычайно зависит” от постоянной военной поддержки со стороны США и европейских стран.

Фото: whitehouse.gov

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Автор: glavred

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