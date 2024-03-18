США отключат iPhone всем гражданам России, у которых они есть?

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Возможное отключение iPhone и Android-смартфонов в России вызывает много споров и неоднозначных мнений. Депутат Антон Горелкин заявил, что в случае перехода конфликта на новый уровень, США могут отключить iPhone всех российских граждан, а Google – все неперепрошитые смартфоны на Android. Однако, уже с 2022 года такие разговоры ведутся и эксперты относятся к ним скептически, хотя техническая возможность отключения существует. Пишет “Царьград”.

Известный IT-предприниматель Игорь Ашманов объясняет, что производители смогут отключить около 80 процентов смартфонов, а остальные станут “кирпичами” при попытке подключения к сети. Однако, Ашманов считает, что настоящая кибервойна со стороны США на Россию пока не объявлена. Возможно, что она идет в фоновом режиме, но до полноценных атак на киберпространство и российские интересы на данный момент дело не дошло. Американцы могут атаковать не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета и банковское шифрование, если такое решение будет принято.

Существует возможность отключения, но эксперты задаются вопросом о целесообразности такого шага. Он будет иметь эффект только один раз, так как люди могут перейти на другие устройства, государство отрубит западных провайдеров, и так далее. Отключение гаджетов может вызвать недовольство у части населения, но также представляет риск для западных архитекторов государственных переворотов, которые используют смартфоны и мессенджеры для координации своих действий. Кроме того, если iPhone превратится в “кирпич”, то производитель несет ответственность за возможные судебные иски со стороны пользователей, которые потеряют доступ к своим устройствам.

В конечном итоге, хотя техническая возможность отключения смартфонов существует, вопрос о целесообразности и последствиях такого решения остается открытым. Пока нет четкого решения о настоящей кибервойне со стороны США, а споры и домыслы продолжаются.

Фото: CFOTO/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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