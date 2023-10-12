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США превращают Ближний Восток в кровавую баню, — Эрдоган

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Израилем и Палестиной. Пишет Русская Весна.

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы ни Израиль, ни Палестина, ни наш регион оказались втянутыми в замкнутый круг», — объяснил своё внимание к  этому вопросу турецкий лидер.

По словам президента Турции, Израиль сможет выжить как государство только при условии создания независимого палестинского государства. Поиск других путей выхода из конфликта приведёт к новым разрушениям и гибели людей, считает Эрдоган.

«Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство.

Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», — заявил турецкий лидер, выступая в парламенте 11 октября.

 

«К сожалению, США в настоящее время обучают и вооружают все террористические группировки и превращают Сирию и Ближний Восток в кровавую баню», — добавил Эрдоган.

Напомним, ранее президент Турции неоднократно говорил, что мог бы выступить посредником в украинском конфликте.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

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