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США против России или Китая? Российский сенатор раскрывает правду, кто будет главным противником Вашингтона

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавнее заявление экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли о том, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет в случае, если Россия победит в украинском конфликте, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Пишет Военное Дело.

Российский политик, прежде всего, акцентировал внимание на том, что заявление Милли не что иное, как отражение царящих в правящих кругах США настроений, а поэтому к нему надо отнестись серьезно.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», заявил российский сенатор в публикации на своей странице в Telegram.

Однако в настоящее время, считает Пушков, Вашингтону будет «не до военного конфликта с Россией», поскольку все больше влиятельных фигур в американских правящих кругах смещают вектор политической направленности Вашингтона на противостояние с Китаем, а не Россией. В качестве примера, политик привел заявления претендентов на пост президента США от Республиканской партии — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, которые призывают прекратить оказывать поддержку Украине и готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.

Кроме того, Пушков добавили, что на снижение вероятности возникновения военного конфликта между США и Россией влияет «множественность вызовов», ставящих под сомнение мировую гегемонию Вашингтона, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах, а также необходимость для Соединенных Штатов вмешиваться одновременно в несколько кризисов с целью поддержания своего реноме «глобального лидера».

«Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США», пояснил свое мнение российский сенатор.

Фото: RusPhotoBank

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