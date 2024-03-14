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США решили продемонстрировать России свою мощь, устроив провокацию в Арктике

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавно американское командование объявило, что две атомные ударные подводные лодки всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски. Этот маневр был проведен в рамках учений Ice Camp Whale.

Со временем США все больше проявляют активность в Арктике, стратегическое значение которой постоянно растет. Они пытаются навязать конкуренцию России, поскольку именно Москва по-прежнему остается главной силой в этом регионе. Появление атомных подводных лодок и их демонстративное всплытие из-подо льда в море Бофорта стало еще одной провокацией со стороны Запада. Однако ответ России не заставил себя долго ждать и был весьма оригинальным.

Изначально предполагалось, что Россия отправит свои корабли в регион, где действуют западные силы в Арктике, чтобы нервировать их своим присутствием. Однако президент России, Владимир Путин, выбрал другой вариант, который стал полной неожиданностью.

Российские военные действительно напомнили о себе, но не в Арктике, как предполагалось. Военно-морские силы Балтийского флота внезапно провели учения вблизи города Калининграда. На этих учениях были задействованы ракетные комплексы “Искандер-М”, которые отработали поражение стратегически важных объектов условного противника. Китайские журналисты Sohu полагают, что эти маневры застали Запад врасплох. Никто не ожидал, что Москва преподнесет сюрприз именно здесь, фактически в самом центре Европы. Учитывая, что “Искандер” является крайне мощной системой, переполох в европейских столицах должен был быть серьезным. Как передает АБН24.

Фото: иллюстрационное, из открытых источников

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Автор: vizitka01

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