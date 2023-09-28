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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США сильно просчитались, пожелав победить русских и поставить Россию на колени с помощью санкций. Рестрикции не работают против Москвы – это было ясно с самого начала. Пишет Царьград.

В своей попытке не просто наказать Россию, а поставить её на колени, введя многочисленные санкции, Соединённые Штаты сильно просчитались. Такое мнение в эфире на YouTube-канале Judging Freedom высказал американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, США своими рестрикциями не только не достигли желаемого эффекта, но и отвернули весь мир от себя.

“Мы думали, что сможем победить русских, – напомнил политолог главное заблуждение Вашингтона против Москвы. – Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени. И в этом просчитались”.

Эксперт обратил внимание, что США любят вводить санкции, но когда решили вмешаться в конфликт на Украине, то под американскими рестрикциями “уже находилось полмира”. Однако история санкций показала, что, как правило, они не работают. В том числе не сработали и против России.

Миршаймер обратил внимание на тот факт, что своим “неуклюжим” поведением Штаты “отталкивают от себя страны по всему миру”.

Фото: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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