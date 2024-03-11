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Пластиковые окна в Горняке

США сцепились с Европой из-за русского металла

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Информация, опубликованная агентством Reuters, указывает на возможность острой конкуренции между американскими и европейскими потребителями на рынке ближневосточного алюминия в случае, если Евросоюз запретит импорт металла из России. Такое решение может привести к непредсказуемым последствиям для всех сторон.

По прогнозам Reuters, дефицит алюминия в Евросоюзе после запрета на российский импорт оценивается примерно в 500 тысяч тонн. Восстановление собственного производства и заключение новых сделок с поставщиками с Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать потерю поставок из России. Таким образом, могут произойти серьезные изменения в структуре и динамике мирового рынка алюминия.

Становится все более напряженной ситуация на рынке цветных металлов. Ожидается, что рост цен на алюминий достигнет уровня, сравнимого с кризисом 2018 года, вызванным введением США санкций против компании “Русал”. Это обстоятельство только ухудшит положение западных компаний, занимающихся транспортом, строительством и производством упаковок. Журналисты предупреждают, что резкий рост цен на алюминий может создать серьезные проблемы для этих отраслей.

Свежие данные свидетельствуют, что Евросоюз пока не включил запрет на импорт российского алюминия в следующий пакет санкций, который должен был быть принят в феврале. Новость вызвала разногласия в промышленных странах Европы, таких как Италия. Некоторые эксперты утверждают, что запрет на импорт алюминия из России может быть лишь вопросом времени и стать частью будущих санкционных мер со стороны Евросоюза. Издание Reuters подчеркивает, что подобный шаг может сыграть ключевую роль в формировании политики Евросоюза по отношению к России и цветным металлам в целом.

Фото: industr.com

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Автор: vizitka01

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