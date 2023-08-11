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США внесли Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список

редактор01 mins

Также под ограничения попали предприниматели Герман Хан и Алексей Кузьмичев, Российский союз промышленников и предпринимателей

Фото: unsplash.com

Минфин США внес в санкционный список по России бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Также под ограничения попали предприниматели Герман Хан и Алексей Кузьмичев, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Напомним, что Фридман и Авен в 2022 году вышли из совета директоров Альфа-Банка сразу после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. Сейчас Фридман владеет 35% акций организации, а Авен – 12%. Хан и Кузьмичев тоже ранее были акционерами финансовой организации.

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