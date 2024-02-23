США введут санкции в отношении “более 500 целей в России”

Меры будут направлены в том числе и на “пробелы” в уже существующих санкциях, а также не позволить обойти их

Американский флаг / Фото: Unsplash.com

США в ближайшие дни представят “сокрушительный пакет” санкций против России, в котором будут “сотни, сотни и сотни” новых ограничений. Как сообщает РБК, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам Нуланд, меры будут направлены в том числе и на “пробелы” в уже существующих санкциях, а также не позволить обойти их.

Как отметил замглавы Минфина США Уолли Адейемо, меры затронут более 500 объектов, в том числе военно-промышленного комплекса РФ, а также компании в третьих странах.

Горняк22



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