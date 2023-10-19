Сентябрьская сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш/Толк

Треть народных избранников не вошли в рейтинг медийности из-за отсутствия упоминаемости в средствах массовой информации в прошлом месяце

Губернаторские выборы отразились на медиарейтинге депутатов Алтайского краевого Заксобрания. В сентябре пятерка лидеров практически не изменилась, но при этом общий показатель медийности снизился, а почти треть народных избранников завершили месяц с нулевой упоминаемостью в региональных СМИ.

В сентябре, как и на протяжении третьего квартала года, первые позиции медиарейтинга заняли лидер реготделения ЛДПР Сергей Булаев, депутат партии “Справедливая Россия – За Правду” Евгения Боровикова и депутат партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович.

На них приходится почти половина всех упоминаний. Как и в прошлые месяцы, высокая медиаактивность этих депутатов была связана с выборами губернатора Алтайского края, в которых они претендовали на пост главы региона.

Четвертую строчку сентябрьского рейтинга занял спикер АКЗС Александр Романенко. В сентябре он поздравил Виктора Томенко со вступлением в должность губернатора, комментировал в СМИ итоги выборов и изменения в краевой бюджет на 2023 год.

Замыкает пятерку самых медийных вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, чья основная упоминаемость в сентябре связана с корректировкой закона о проведении митингов.

Стоит отметить, что в прошлом месяце у регионального парламента появился новый депутат – Константин Ежов. Он получил мандат Антона Васильева, который стал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. И в первый месяц Ежов показал высокую медиаактивность, заняв шестую строчку рейтинга.

По итогам третьего квартала среди депутатов АКЗС по упоминаемости лидируют: Сергей Булаев, Евгения Боровикова, Сергей Малинкович, Александр Романенко, Елена Хрусталева. В прошлые три месяца они чаще других упоминались в средствах массовой информации Алтайского края и существенно обогнали по числу упоминаний своих коллег.

Лидеры сентября 2023 года:

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в сентябре 2023 года Фото: Толк

Вот как выглядит полный рейтинг депутатов АКЗС в сентябре 2023 года:

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в сентябре 2023 года Фото: Толк

Еще 22 депутата не попали в рейтинг из-за отсутствия упоминаемости в прошлом месяце. Среди них Ксения Белоусова, Петр Боос, Анатолий Вытоптов, Игорь Галкин, Александр Демин, Наталья Зимина, Сергей Кожемякин, Алексей Кривенко, Юрий Кропотин, Александр Лазарев, Вероника Смирнова, Вячеслав Лаптев, Александр Лисицын, Павел Митрофанов, Иван Мордовин, Людмила Мухортова, Вячеслав Початов, Артем Сафонов, Александр Ткачев, Евгений Хорошилов, Чермен Хугаев и Ирина Шудра.

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний в краевых информационных агентствах, на порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Алтайская правда”. Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

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