На территории района, где произошла трагедия, организовали отлов бродячих собак. В прокуратуре организовали проверку в связи с гибелью мужчины

В Хабаровске ранним утром 16 января стая собак насмерть загрызла 38-летнего местного жителя. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Трагедия произошла около семи утра в районе улицы Айвазовского. Предполагается, что мужчина в это время направлялся на работу, но на него напали собаки. Прохожие, которые стали очевидцами ЧП, вызвали пострадавшему скорую, однако спасти мужчину не удалось, сообщает “КП-Хабаровск”.

Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице 10-й Западной женщина стала жертвой нападения бродячих собак. Животные пытались повалить ее на снег и кусали за ноги, ей удалось сбежать.

Взято отсюда