Стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку в Бийске

В городской администрации разберутся в ситуации.

Источник фото: Предоставлено «Катунь 24» мамой пострадавшей девочки

Инцидент произошёл 12 марта у городского Дворца культуры, сообщила «Катунь 24» мама пострадавшей девочки. На кадрах камеры видеонаблюдения заметно, что ребёнок просто стоял на улице, когда к нему подбежали несколько бездомных собак. Одна из них укусила девочку за ногу. К счастью, прохожие отогнали собак. Юной бийчанке потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в администрации Бийска, на следующий день с мамой пострадавшей девочки связался замглавы города по ЖКХ. Женщина отказалась от помощи.

«Подрядная организация по требованию администрации города несколько раз проводила и продолжит рейды в район, где случилось происшествие.

Уважаемые бийчане, в связи с приходом весны возможно увеличение уровня агрессии у собак. Активные поиски и отлов бродячих собак в городе продолжаются, согласно законодательству. Убедительная просьба к хозяевам животных не отпускать их на самовыгул», — подчеркнули в мэрии.

Взято отсюда.

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