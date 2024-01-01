Стал известен финансовый гороскоп на 2024 год

Портал Bankiros.ru составил гороскоп для всех знаков Зодиака – что ждать в денежных вопросах

В новый год всем хочется зайти уверенно. Удобно всегда знать, что тебя будет ждать завтра. Так можно избежать фатальных ошибок. В особенности это касается денег: кому хочется растратить свои накопления впустую или потерять их, столкнувшись с мошенниками?

Овен

Наиболее благоприятный период в плане финансов до вас – первая четверть года, до 1 мая 2024 года. За это время у вас получится накопить свой капитал и направить его в нужное русло. Но после окончания мая стоит относиться к деньгам осторожнее, а то рискуете растерять все накопленное. В течение года велика тенденция получения крупных денежных поступлений со стороны посторонних людей.

Телец

2024 год – благоприятен для вас в денежном плане. Вас ждет повышение по должности и увеличение количества денежных потоков, в том числе и из других стран. Хорошее время для открытия бизнеса, инвестиций. Перспективными для вас могут быть вложения в цветные металлы.

Близнецы

Ваш достаток в этом году напрямую связан с моральным и духовным развитием вашей личности. В период первой четверти года постарайтесь заручиться поддержкой «сильных мира сего», это важно для увеличения ваших финансовых потоков. Ближе к концу года стоит быть осторожнее при принятии финансовых решений, чтобы не растерять накопленное.

Рак

Вам придется нелегко в первой половине грядущего года: придется удерживать положение, чтобы не растерять все накопления. Осторожнее стоит быть с чужими финансами и долгами. Но этот период нужно всего лишь переждать, все наладится во второй декаде 2024 года. Вы получите интересные предложения о сотрудничестве и сможете приумножить свои доходы.

Лев

Накопление в этом году пойдет не так удачно, но заработок будет стабильный. Наиболее благоприятным является период до 1 мая 2024 года – в это время в сфере финансов вам будет сопутствовать удача. Также в этом году возможно оформление кредитов, но следите за их суммой – велик риск влезания в долговую яму.

Дева

Для вас этот год станет отправной точкой. Самое время разобраться со всеми долгами и конкурентами. Решать финансовые вопросы будет максимально легко, удачными будут многие виды инвестиций. Если вы когда-то мечтали открыть свое дело, 2024 год является для вас удачной датой – бренд, открытый вами, имеет возможность заручиться большой популярностью.

Весы

Количество финансовых потоков будет оставаться стабильно высоким, поэтому будет возрастать уровень неконтролируемых расходов. Наиболее высокий приток денег – до 1 мая 2024 года. Но так же высок риск вовлечения в различные финансовые споры, в том числе, связанные с чужими деньгами. Не дайте возникающим препятствиям вас остановить.

Скорпион

Успех ждет во многих начинаниях. Благосостояние будет стабильно высоким, вы преуспеете во рабочих делах и сможете закрепить свой статус. Но, к сожалению, это не будет приносить вам удовлетворения, поэтому ваш рабочий настрой станет достаточно агрессивным. Возможны крупные покупки – например, недвижимость или автомобиль.

Стрелец

В первой половине года вам будет сопутствовать оптимистичный настрой. Деньги будут поступать из различных источников, но будьте осторожны – высок риск мошенничества и спекуляций. Вторая декада 2024 года сложится для вас сложнее в эмоциональном плане – даже хорошие события могут не вызывать у вас радости. Но в целом денежные вопросы будут решаться вами без трудностей.

Козерог

Придется прикладывать огромное количество труда, чтобы зарабатывать приличные суммы. Есть риск потерять деньги при участии в азартных играх и при встрече с мошенниками. Во второй половине года ситуация стабилизируется, деньги начнут приходить из различных источников и вы сможете в полной мере насладиться комфортом. Но все решения следует принимать с холодной головой, так как несвоевременный риск может спугнуть удачу.

Водолей

В первой половине года новые проекты лучше не начинать, не завершив прежние. Руководство начнет нагружать новыми обязанностями, за которые, соответственно, будут доплачивать. Но сил на работу будет уходить больше. Будьте осторожнее со сбережениями – велик риск растратить все неразумно. Также остерегайтесь мошенничества, так как вас могут втянуть в нечестные игры.

Рыбы

В этом году может измениться ваш рабочий статус в связи с переходом на новую должность. Обязанностей станет больше, и выполнять их вы будете не без труда. Первая половина года наиболее успешна для увеличения благосостояния, но стоит быть осторожнее, так как потеря накопленного может произойти по воле случайности. Риск потери финансовой устойчивости велик на протяжении всего года.

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Взято отсюда