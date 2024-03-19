Стал известен окончательный пул кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета

Список направят в Министерство высшего образования и науки

АГУ / Фото: национальныепроекты.рф

Опубликован список кандидатов на пост ректора Алтайского государственного университета. Об этом сообщает “Толк”.

На должность претендуют:

– Сергей Бочаров, действующий ректор АлтГУ; – Сергей Малюков, директор бийского филиала университета; – Степан Межин, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС); – Лариса Нехвядович, директор Института гуманитарных наук; – Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ.

Отмечается, что сейчас список направят в Министерство образования и науки РФ, где претендентов должны аккредитовать до 25 марта.

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