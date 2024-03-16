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Стала известна явка избирателей в Алтайском крае по итогам второго дня выборов

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Стала известна явка избирателей в Алтайском крае по итогам второго дня выборов

Выборы Фото: Виталий Барабаш

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей

В Алтайском крае явка избирателей на выборах президента РФ по итогам второго дня голосования составила 38%, сообщили в краевом избиркоме.

Всего за указанный период проголосовали 561 071 житель края.

Самыми активными по-прежнему остаются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%). Свыше 50% явка избирателей составила в Кытмановском, Кулундинском, Заринском, Тюменцевском, Краснощековском, Завьяловском, Рубцовском, Солтонском, Родинском, Петропавловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Целинном, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах и Чарышском муниципальном округе.

Напомним, что голосование на выборах президента Российской Федерации проходит три дня – 15, 16 и 17 марта 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов.

Взято отсюда

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