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Стали известны даты проведения в Алтайском крае агрофорума «День сибирского поля-2024»

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Стали известны даты проведения в Алтайском крае агрофорума «День сибирского поля-2024»

В этом году Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае продлится три дня и пройдет 2-4 июля.

Местом проведения станет традиционная площадка – Сибирский агропарк.

В этом году мероприятие охватит ряд направлений: 70-летие с начала освоения целинных и залежных земель в стране, 100-летие российского тракторостроения, новые достижения в области техники и технологий, потенциал развития животноводческой отрасли и другие темы.

В ближайшее время будет открыта электронная регистрация компаний-участников агрофорума.

Напомним: Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2023 году свою продукцию на выставке представили более 330 компаний, а число посетителей экспозиции за два дня превысило 45 тысяч.

Взято отсюда.

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