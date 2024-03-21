Стали известны финалисты конкурса «Учитель года Алтая – 2024»

По итогам двух конкурсных дней жюри определило девять финалистов, претендующих на звание «Учитель года Алтая – 2024». Ими стали учителя биологии Бийского лицея-интерната Юлия Борисова , истории и обществознания Инна Звягинцева (филиал Поспелихинской школы №4 – Калмыцкомысовская школа) и Екатерина Фоминых (Алтайская школа №2), начальных классов школы поселка Мирного Зонального района Анна Еремина , преподаватели русского языка и литературы Наталья Клименок (школа №137 Барнаула), Анна Костина (школа №3 Заринска) и Ольга Царева (школа №17 Бийска), а также учителя английского языка Анастасия Пикунова (барнаульский лицей №121) и Грануш Степанян (Смоленская школа №2).

Эти педагоги продолжат участие во втором туре «Учитель-мастер». Сегодня, 21 марта, им предстоит провести для коллег – участников конкурса мастер-класс, на котором нужно продемонстрировать профессиональное мастерство презентации и трансляции педагогического опыта.

Как отметили в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова , также участники конкурса «Учитель года Алтая – 2024» написали пожелания в рамках акции «Письмо солдату» . Их письма доставят и вручат участникам специальной военной операции. Все конкурсанты получили подарки от Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, компаний «Ренессанс Косметик», «Пасека Сибири», «Жилищная инициатива» и Барнаульского пивоваренного завода.

Фото: Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова

Взято отсюда.

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