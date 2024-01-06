Стали известны имена доверенных лиц Владимира Путина в Алтайском крае

В Алтайском крае четыре человеками стали доверенными лицами Владимира Путина на выборах президента России.

От нашего региона были выбраны Ольга Зубова – начальник краевого госпиталя для ветеранов войн, Маргарита Барсукова – руководитель алтайского штаба «Российских студенческих отрядов», актриса Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Ирина Яковенко.

Первые удостоверения доверенных лиц Владимира Путина в центральном избирательном штабе вручил Владимир Машков, сообщает телеграм-канал «Ленина, 59» .

В частности, документ получил Герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, Заслуженный врач России Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова Анна Злобина.

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