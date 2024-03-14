Стали известны имена лучших работников культуры по итогам 2023 года

Победителями Губернаторского конкурса профессионального мастерства признаны 20 работников краевых и муниципальных учреждений культуры Алтайского края. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним: конкурс профессионального мастерства в отрасли культуры учрежден в 2011 году. На его проведение и поощрение победителей из бюджета Алтайского края ежегодно выделяется 1 млн. рублей .

В этом году на Губернаторский конкурс профмастерства поступила 101 заявка . Лучших специалистов выбирали в 5 номинациях: среди работников театрального и концертного учреждений, клубов, библиотек, музеев и педагогов.

В соответствии с распоряжением Губернатора в номинации «Лучший библиотечный работник» победителями признаны семь специалистов. В числе лучших библиотекарей 2023 года – Ирина Павловская из Рубцовска, которая возглавляет информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки, руководит первой в Алтайском крае виртуальной справочной службой «Спроси об Алтае». Ирина Сергеевна организует и ведет несколько библиотечных клубов – «Кино вместе», «Книги вместе», «Интеллект-клуб». Она инициировала включение Рубцовска в число площадок Шукшинского кинофестиваля.

Лучшим музейным работником признан Д митрий Емельянов из Алтайского краеведческого музея. Несмотря на сравнительно небольшой стаж работы, при непосредственном участии Дмитрия Емельянова реализована серия выставочных проектов, посвященных 200-летию краеведческого музея. Грамотный организаторский подход Дмитрия Емельянова позволил сделать выставочное пространство музея одним из любимых мест культурного досуга барнаульцев.

В номинации «Лучший работник театрального и концертного учреждения» отмечены артист Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Артем Казаков и заведующий художественно-постановочной частью Алтайского театра кукол «Сказка» Татьяна Якушкина.

В номинации «Лучший педагог» победителями признаны шесть преподавателей. Среди них – Татьяна Петенева , заведующий теоретическим отделением детской музыкальной школы ЗАТО Сибирский. Преподаватель с помощью интерактивной доски самостоятельно разрабатывает и успешно использует в образовательном процессе авторские учебные интерактивные пособия по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Музыкальная грамота». Является автором и разработчиком программы по учебному предмету «Беседы об искусстве».

Четыре победителя определены в номинации «Лучший клубный работник ». В их числе, Ольга Бражникова из Новоалтайска. Ольга Радиевна не только занимается организацией мероприятий в учреждениях культуры города, но и является руководителем театрального коллектива «Шок-О-Лад», который достойно представляет Алтайский край на мероприятиях различного уровня.

Победители конкурса получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 21 марта в Алтайском театре кукол «Сказка» в рамках итоговой коллегии Министерства культуры Алтайского края.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Минкультуры (Раздел «Конкурсы и гранты»)

Взято отсюда.

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