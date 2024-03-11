Стали известны имена новых обладателей премии “Оскар”

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии “Оскар”, лучшим фильмом года стал “Оппенгеймер”

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии “Оскар”. Торжественная церемония прошла в 96-й раз. Победителей определили в 23 категориях, пишет ТАСС.

Список лауреатов в основных номинациях:

“Лучший фильм” – “Оппенгеймер”;

“Лучший режиссер” – Кристофер Нолан (“Оппенгеймер”);

“Лучшая актриса” – Эмма Стоун (“Бедные-несчастные”);

“Лучший актер” – Киллиан Мерфи (“Оппенгеймер”);

“Лучшая песня” – What Was I Made For? (“Барби”);

“Лучшая музыка” – “Оппенгеймер”;

“Лучшая мужская роль второго плана” – Роберт Дауни – младший (“Оппенгеймер”);

“Лучший зарубежный фильм” – “Зона интересов” (The Zone of Interest);

“Лучший адаптированный сценарий” – “Американское чтиво” (American Fiction);

“Лучший оригинальный сценарий” – “Анатомия падения” (Anatomie d’une chute);

“Лучшая актриса второго плана” – Давайн Джой Рэндольф (“Оставленные”);

“Лучший анимационный фильм” – “Мальчик и птица” (Kimitachi wa Dou Ikiru ka);

“Лучшая операторская работа” – Хойте Ван Хойтема (“Оппенгеймер”);

“Лучший монтаж” – “Оппенгеймер”;

“Лучший саундтрек” – Людвиг Горанссон (“Оппенгеймер”);

“Лучший документальный фильм” – “20 дней в Мариуполе” (20 Days in Mariupol);

“Лучший грим и прически” – “Бедные-несчастные”;

“Лучший дизайн костюмов” – “Бедные-несчастные”;

“Лучший звук” – “Зона интересов” (The Zone of Interest);

“Лучшие визуальные эффекты” – “Годзилла: Минус один” (Gojira -1.0);

“Лучший короткометражный анимационный фильм” – “Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко” (War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko);

“Лучший короткометражный документальный фильм” – “Последняя ремонтная мастерская” (The Last Repair Shop);

“Лучший игровой короткометражный фильм” – “Чудесная история Генри Шугара” (The Wonderful Story of Henry Sugar).

Кинематографическая премия “Оскар” присуждается Американской академией киноискусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер.

Официальное название премии – “Награда Академии за заслуги”. Неофициальное – “Оскар”. Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. По легенде “Оскаром” статуэтку назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он якобы напомнил ее кузена по прозвищу “дядя Оскар”.

Сама статуэтка представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы – художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли.

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Взято отсюда