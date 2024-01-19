Стали известны итоги акции «Удачная подписка»

Вот и подведены итоги лотереи квитанций наших подписчиков. Акцию «Удачная подписка» редакция «Алтайской правды» провела далеко не впервые, и наши читатели по традиции активно приняли в ней участие. В этот раз она шла с 1 ноября по 31 декабря 2023 года, с подведением итогов с 9 по 18 января 2024 года.

Кому улыбнулась фортуна

Победителями стали три человека: Екатерина Малышкина из села Ненинка Солтонского района, Галина Бабичева из села Карпово Краснощёковского района, М. Н. Иванов из села Быстрый Исток Быстро-Истокского района (к сожалению, он не оставил номера своего телефона, разыскать через почту и сельсовет его не удалось, поэтому надеемся, что, прочитав о своем выигрыше, подписчик откликнется. Полагается ему электрический чайник).

В село Ненинку мы дозвонились с первого раза. Трубку взяла сноха Екатерины Малышкиной Ольга. Услышав, что квитанция свекрови оказалась среди победивших и теперь читательнице полагается утюг, собеседница заметно обрадовалась.

– Ой, какая хорошая новость! – воскликнула женщина. – Мы же пять раз уже участвовали в вашей акции, удача нам не улыбалась, мы даже уже отчаялись. Екатерина Алексеевна настояла, чтобы мы вновь квитанцию на конкурс отправили. И приз такой хороший – новый утюг, это же просто здорово.

«Алтайскую правду» выписывает не только сама Екатерина Алексеевна, но и Ольга с мужем Владимиром. Каждому в газете есть что почитать. Ольге, по ее словам, нравятся гороскопы, публикации о рукоделии, кулинарии. Так что страница «Домовуха» – одна из ее любимых в пятничном номере. Женщина даже высказала пожелание, чтобы выходила «Домовуха» и почаще. Также читательница интересуется информацией о разных происшествиях, всегда читает и страницу «Фемида».

Квитанцию Екатерины Алексеевны Ольга отнесла на почту сама. Как сказала читательница, этот год был для нее интересным. Удача выпадала тем, за кого она что-то отправляла. И случай со свекровью еще один в этой копилке.

Подписчица из села Карпово Галина Бабичева немного удивилась звонку из «Алтайской правды». Узнав, что ее беспокоят по приятному поводу, повеселела. Блендер, по ее словам, который ей полагается, очень даже пригодится в хозяйстве.

– «Алтайскую правду» я выписываю уже много лет, читаю все, что печатаете, – сказала Галина Ивановна. – А больше всего меня интересует информация о законах, происшествиях.

Многолетняя традиция

Напомним условия акции «Удачная подписка» – участвовать могут читатели старше 18 лет, оформившие подписку на полугодие.

А порядок получения подарков таков: 1. Вручаются ежедневно с 25 января 2024 года (по будням) с 9.00 до 16.00 в редакции газеты «Алтайская правда» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, 105, каб. 403. 2. Участник акции, ставший победителем, обращается в редакцию газеты «Алтайская правда» за получением подарка с 25 января 2024 года до 30 июня 2024 года. Подарок участнику выдается при наличии документа, удостоверяющего его личность. 3. Невостребованные подарки считаются действительными до 30 июня 2024 года. Участник, обратившийся за подарком после истечения данного срока, лишается права на его получение. 4. По истечении срока получения невостребованные подарки не хранятся, не выдаются и используются организатором по собственному усмотрению. Возможно альтернативное получение подарков доверенным лицом или родственником. В этом случае необходимо при себе иметь доверенность, написанную в свободной форме рукой победителя, ксерокопию паспорта (фотография и прописка). Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону (3852) 633-717. ЛОГИНОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

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