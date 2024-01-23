Стали известны меры поддержки многодетных семей, закрепленные единым статусом

В России появился единый правовой статус многодетной семьи

Сегодня вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 “О мерах социальной поддержки многодетных семей”. Документ установил ряд гарантий и льгот, предоставляемых многодетных семьям.

Так, документом устанавливается, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей. Этот статус присваивается бессрочно. Кроме того, многодетные семьи получат единое удостоверение федерального образца.

Меры социальной поддержки предоставляются многодетной семье до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если ребёнок обучается очно.

Указ гарантирует:

государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей,

меры поддержки в трудовой сфере,

досрочную пенсию многодетной матери,

профессиональное обучение многодетных родителей и возможность получить дополнительное образование,

бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

Субъектам Российской Федерации рекомендовано обеспечить:

бесплатное предоставление рецептурных лекарств детям до 6 лет,

бесплатный проезд учащихся на городском транспорте,

предоставление школьной и спортивной формы,

льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг,

приоритет при приеме в детские сады,

приоритет в получении помощи по соцконтракту,

содействие в улучшении жилищных условий.

Правила предоставления региональных мер устанавливают субъекты РФ. Регионы вправе вводить дополнительные меры поддержки.

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Взято отсюда