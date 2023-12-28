Ведомства ответили на запрос NGS22.RU

Выяснились новые подробности об отравлении посетителей кофейни «Йель» на проспекте Ленина, 42. В роспотребнадзоре и следкоме региона ответили на запрос редакции NGS22.RU.

Так, специалисты регионального роспотребнадзора провели расследование и выявили многочисленные нарушения требований СанПиН. Они касались несоблюдения правил личной гигиены, прохождения медосмотра и оформления медкнижек. Кроме того, у ведомства есть вопросы по поводу содержания помещений, оборудования и инвентаря на кухне.

— Условия хранения и сроки годности пищевой продукции, в том числе молочной продукции и яиц, на момент осмотра соблюдались. Товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции, были в наличии, за исключением куриного яйца, — говорится в ответе ведомства.

Владельцам «Йели» выдали предписание об устранении нарушений, его исполнение контролирует краевой роспотребнадзор. В краевом следкоме редакции NGS22.RU рассказали, что расследование по уголовному делу продолжается.

— В настоящее время следователями допрашиваются потерпевшие и персонал кофейни. Изъята имеющая значение для следствия документация, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Корреспондент NGS22.RU дозовнилась до совладелицы кафе Татьяны Эйдемиллер. Она отказалась комментировать ситуацию во время расследования уголовного дела. Однако добавила, что они с супругом Евгением пока не приняли решение о закрытии заведения. Другая точка «Йели» — на улице Энтузиастов, уточнила Эйдемиллер, пока работает.

Напомним, в ноябре уходящего года восемь жителей краевой столицы попали в инфекционное отделение из кофейни «Йель» на проспекте Ленина. Пострадавшие завтракали яйцами пашот с лососем.

Сразу же после этого работу «Йели» приостановил региональный роспотребнадзор. Специалисты ведомства совместно с краевым центром гигиены и эпидемиологии начали проверку в заведении.

Вскоре Центральный районный суд Барнаула признал кофейню «Йель» виновной в нарушении санитарных норм и принудил точку закрыться на 90 дней. Индивидуального предпринимателя осудили по статье 6.6 КоАП РФ. Об этом рассказывали в краевом ГУФССП:

— Роспотребнадзор выявил в этом заведении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Судебный пристав приостановил деятельность кофейни, предупредив должника об административной ответственности в случае самовольного возобновления деятельности. Требование суда исполнено в полном объеме, — говорилось в сообщении ведомства.

Основатели кофеен «Йель» и итальянского ресторана «Люси готовит» супруги Эйдемиллеры прокомментировали массовое отравление в одном из своих заведений лишь в начале декабря в соцсетях:

— Мы видим и понимаем, что по нашей репутации нанесен удар колоссальной силы, от последствий которого мы, скорее всего, уже не оправимся. В данный момент мы решаем, будем ли продолжать заниматься тем, что мы делали. Пытаемся понять, будут ли оставшиеся наши заведения нужны жителям нашего города или же такая ошибка непростительна и мы будем вынуждены навсегда изменить вид нашей деятельности.

Все подробности дела «Йели» — в нашем большом материале.

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28.12.2023