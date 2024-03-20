Стали известны окончательные условия участия россиян в Олимпиаде 2024 года

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады

Заседание исполкома МОК стартовало 19 марта. По итогам первого дня стало известно о важных решениях по вопросу участия россиян в Олимпиаде-2024, пишет “РБК Спорт”.

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Они не смогут участвовать в параде на церемонии открытия 26 июля или иметь знаменосца на нем, однако им разрешат присутствовать на открытии.

На Олимпиаде 2024 года, смогут выступить не более 55 россиян, однако вряд ли этого количества удастся достичь. Окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена будет зависеть от результатов специальной проверки МОК.

На данный момент у россиян порядка 30 олимпийских лицензий, которые не гарантируют участие в Олимпиаде.

В МОК заверили, что не будут требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции. В комиссии отметили, что не планируют просить спортсменов подписывать что-либо в дополнение к тому, что подписывают все остальные.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Взято отсюда