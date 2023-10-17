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Стали известны основные версии резонансного ДТП на пр. Строителей в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ДТП на проспекте Строителей Фото: Barnaul 22

Водитель Toyota Corolla Runx 13 октября въехал в остановку с людьми напротив гостиницы “Барнаул”. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро пострадали  

Основной версией причины резонансного ДТП на пр. Строителей, произошедшем в Барнауле 13 октября, рассматривается техническая неисправность автомобиля. Об этом сообщил “Толку” источник в правоохранительных органах. После того как 41-летний водитель Toyota Corolla Runx въехал в остановку с людьми, один человек погиб на месте и еще пятеро пострадали.

На следующий день после смертельной аварии стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя иномарки, влетевшей в остановку общественного транспорта.

Источник

горняк
горняк локтевский

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