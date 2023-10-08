08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов
Новости Алтай
Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе
Новости Алтай
На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб
Новости Алтай
Граждане Украины не смогут въехать в Россию через Алтайский край
Новости Алтай
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь
Новости Алтай
Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Коллекция категорий

Бизнес167 Новости
Здоровье387 Новости
Новости Алтай1536 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование197 Новости
Общество408 Новости
Объявления80 Новости
Политика340 Новости
Спорт240 Новости
Платим за интересные новости!

Стали известны подробности аварии с Honda в Бийске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ДТП в Бийске Фото: t.me/biysknews1

Сам водитель заверил, что выпил алкоголь только после совершения ДТП. Однако очевидцы заявили, что мужчина сел за руль пьяным

В жесткой аварии с двумя иномарками в Бийске пострадали один человек, сообщили в ГУ МВД по краю.

ДТП произошло 6 октября в 19.20 в районе дома на улице Мерлина, 13.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Honda CR-V. За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. При этом у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП водителю Toyota оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что оба транспортных средства в результате ДТП получили серьезные механические повреждения. Особенно пострадала легковушка – у нее сильно разбита передняя часть.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости