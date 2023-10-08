ДТП в Бийске Фото: t.me/biysknews1

Сам водитель заверил, что выпил алкоголь только после совершения ДТП. Однако очевидцы заявили, что мужчина сел за руль пьяным

В жесткой аварии с двумя иномарками в Бийске пострадали один человек, сообщили в ГУ МВД по краю.

ДТП произошло 6 октября в 19.20 в районе дома на улице Мерлина, 13.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Honda CR-V. За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. При этом у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП водителю Toyota оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что оба транспортных средства в результате ДТП получили серьезные механические повреждения. Особенно пострадала легковушка – у нее сильно разбита передняя часть.

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