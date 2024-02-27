Строительство ФОКа Фото: t.me/tomenko_22

Деньги предназначались за продление сроков строительств, а также за подписание актов приемки выполненных на объекте работ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании, которая за 148 млн рублей строит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Сиреневой, сообщили в прокуратуре Алтайского края и региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год 34-летний руководитель фирмы договорился с подрядчиками по поводу коммерческого подкупа в 3,5 млн рублей, после чего частями получил от них 2 млн рублей. Деньги предназначались за продление сроков строительства и предоставления авансовых платежей подрядчикам, а также за подписание актов приемки выполненных на объекте работ.

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