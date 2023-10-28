ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Автобус наехал на легковой автомобиль в крайней правой полосе. Транспортное средство стояло на дороге из-за технической неисправности

В аварии с участием пассажирского автобуса и “девятки” в Барнауле пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 17.40 в районе дома на улице Попова, 232.

Предварительно известно, что автобус, которым управляла 31-летняя женщина-водитель, врезался в стоящий в правой крайней полосе автомобиль “ВАЗ-21093”.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля “ВАЗ” (мужчины 33, 20 и 19 лет). Всем пострадавшим оказали медпомощь, два человека госпитализированы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее “Толк” писал, что в Барнауле пассажирский автобус смял на мосту “девятку”.

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