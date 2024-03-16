ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Оба транспортных средства – участника ДТП получили серьезные механические повреждения. Также в аварии пострадал человек

В Барнауле 16 марта в 13.48 в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП, сообщили в главке МВД по краю.

Так, на участке столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.

В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen Polo, 65-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение для оказания медпомощи.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Барнауле около остановки на пересечении улиц 42-й Краснознаменной бригады и Антона Петрова произошло серьезное ДТП.

Взято отсюда