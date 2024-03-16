реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Оба транспортных средства – участника ДТП получили серьезные механические повреждения. Также в аварии пострадал человек

В Барнауле 16 марта в 13.48 в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП, сообщили в главке МВД по краю.

Так, на участке столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.

В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen Polo, 65-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение для оказания медпомощи.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Барнауле около остановки на пересечении улиц 42-й Краснознаменной бригады и Антона Петрова произошло серьезное ДТП.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

Shot‘ class=”item-image” > Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила…

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч рублей

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч…

Компания Ayaneo анонсировала выпуск обновленной версии компактного компьютера AM01 —…

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил самую интересную…

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Ученые из университета Порту в Португалии обнаружили, что антиоксидантные свойства оливкового масла…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp