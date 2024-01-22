ТЭЦ в Яровом Фото: Елена Маслова

Помимо завышения цены контракта, участникам преступной схемы требовалось не допустить к торгам добросовестных участников рынка

Детали двух уголовных дел всплыли в арбитражном процессе, по итогам которого МУП “ЯТЭК” взыскало более 270 млн рублей, пишет “Банкфакс”.

Уголовное разбирательство помогло предприятию взыскать почти 276 млн рублей неосновательного обогащения с поставщика “Арена” известного бизнесмена Михаила Дроздова. Соответствующий контракт признали недействительным в части цены топлива, которая в значительном объеме превышала рыночную.

Второму фигуранту Андрею Харченко вменяют мошенничество в особо крупном размере. Он является бенефициаром компании “Запсибэнерготрейд”. Харченко действовал совместно с директором “Кузбассуглеснаба” Сергеем Курдюмовым и руководством фирмы “Арена”, пишет издание.

Вместе с этими бизнесменами Харченко предоставил заказчику коммерческое предложение от своей фирмы с “заведомо ложными сведениями о цене поставляемого угля, на основании которого МУП “ЯТЭК” сформировало завышенную начальную (максимальную) цену контракта, не соответствующую реальной стоимости поставляемого угля”, указала прокуратура.

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