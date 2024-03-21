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Стали известны подробности инцидента с распылением баллончика в школе Бийска

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Стали известны подробности инцидента с распылением баллончика в школе Бийска

Школа. Парты Фото: pixabay

Ребенок распылил содержимое перцового баллончика, из-за чего пострадали другие школьники. Среди диагнозов: химический ожог носоглотки, а также токсическая реакция

В бийской школе №9 перцовый баллончик распылил ученик шестого класса, сообщает “Бийский рабочий”.

По словам школьника, он нашел аэрозоль в учебном заведении и якобы не понял, что это перцовый баллончик, подумав на краску для граффити.

Мальчик положил флакон в свой портфель. Во время одного из уроков, когда учителя не было в кабинете, подросток с товарищем вышел в коридор, достал баллончик и нажал на клапан.

Краски, как вспоминают школьники, в баллончике не оказалось, однако они почувствовали, как у них защипало в носу и во рту. Мальчики убежали, а через пару минут прозвенел звонок и в коридор вышли другие дети.

Напомним, что в результате инцидента пострадали трое учеников, 11, 15 и 17 лет. Им пришлось обратиться за медпомощью. Следователи и прокуроры сейчас проводят проверки по факту случившегося.

Взято отсюда

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