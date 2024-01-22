Самолет. Полет. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, при крушении выжили два члена экипажа и два медика. О судьбе пассажиров бизнес-джета не сообщалось, однако предполагается, что они погибли

Рухнувшему в горах Афганистана российскому бизнес-джету Falcon 10 могло не хватить топлива. Когда его расход увеличился из-за встречного ветра, борт отклонился от курса и столкнулся с горным хребтом в районе Зебак, сообщает РИА Новости.

Что произошло

Первоначальным местом вылета самолета был аэропорт Утапао в Таиланде, и прилететь он должен был в московский аэропорт Жуковский. Борт выполнял частный медицинский эвакуационный рейс. Бизнес-джет садился на дозаправку в Индии, затем вылетел по маршруту и пропал с радаров.

После крушения один из выживших смог самостоятельно добраться до местного села Педу и попросить помощи с использованием языка жестов. На место прибыли спасатели, предварительно, четыре человека выжили (среди них пилот самолета), о судьбе других двоих пока неизвестно.

Что известно о пассажирах самолета

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Ими были семейная пара из Волгодонска – Анна и Анатолий Евсюковы. Анна заболела в Таиланде и месяц лежала там в клинике, рассказал ее сын. Она находилась на аппарате ИВЛ якобы после отказа почти всех органов, кроме мозга и сердца. Спустя месяц Анну решили отправить на лечение в московскую Боткинскую больницу. Женщина находилась в тяжелом состоянии и была лежачей.

По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Напомним, 20 января пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Взято отсюда