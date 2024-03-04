Авария на улице Матросова Фото: "Инцидент Барнаул"

Одного из водителей после лобового столкновения иномарок увезли в больницу. В полиции начали проверку по факту случившегося

4 марта в Барнауле на улице Матросова водитель иномарки пострадал в жестком ДТП, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария случилась в 11.00 в районе дома №46. Toyota Vista, которой управлял 21-летний водитель, столкнулась с Mitsubishi L-202. За рулем этой машины сидел 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Toyota получил травмы. Его доставили в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. Из-за аварии движение на участке временно оказалось затруднено.

Взято отсюда