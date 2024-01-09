Стали известны подробности массового ДТП из 50 машин на трассе М-11

Погибло четыре человека, один из которых ребенок

В Нижегородской области около 50 автомобилей попали в ДТП. В результате дорожного происшествия погибло 4 человека, один из которых — ребенок. Пострадали 16, трех детей и их отца на вертолете доставили в Великий Новгород, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на МЧС.

Момент аварии попал на записи видеокамер ГК “Автодор”, а также на с видеорегистратор одного из водителей, попавших в аварию.

На обоих видео заметно, как автомобили один за другим заносит на обледенелой трассе, из-за чего число участников ДТП только увеличивается.

Движение по направлению в Москву было перекрыто, организован объезд масштабной пробки. Для участников аварии развернули мобильные пункты обогрева с возможностью поесть и зарядить мобильные телефоны. Кроме того с людьми работают психологи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП.

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Взято отсюда