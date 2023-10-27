Стали известны подробности о покушении на экс-депутата Украины Царева
Олег Царев Фото: Council.gov.ru/commons.wikimedia.org
Медики обнаружили политика с большой кровопотерей. Личность человека, выстрелившего в Царева, пока неизвестна. Силовики расследуют произошедшее
В бывшего депутата украинской Верховной рады Олега Царева дважды выстрелили, когда он находился на территории санатория в Ялте. Информацию о покушении подтвердили его родные, говорится в сообщении в личном Telegram-канале Царева.
Покушение произошло около полуночи 27 октября. Медики обнаружили политика без сознания и с большой кровопотерей.
Информации о человеке, выстрелившем в Царева, пока нет. Силовики работают над установлением личности подозреваемого.
Напомним, председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что состояние Царева очень тяжелое, он в реанимации.
горняк
горняк локтевский