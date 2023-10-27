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Стали известны подробности о покушении на экс-депутата Украины Царева

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Олег Царев Фото: Council.gov.ru/commons.wikimedia.org

Медики обнаружили политика с большой кровопотерей. Личность человека, выстрелившего в Царева, пока неизвестна. Силовики расследуют произошедшее

В бывшего депутата украинской Верховной рады Олега Царева дважды выстрелили, когда он находился на территории санатория в Ялте. Информацию о покушении подтвердили его родные, говорится в сообщении в личном Telegram-канале Царева.

Покушение произошло около полуночи 27 октября. Медики обнаружили политика без сознания и с большой кровопотерей.

Информации о человеке, выстрелившем в Царева, пока нет. Силовики работают над установлением личности подозреваемого.

Напомним, председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что состояние Царева очень тяжелое, он в реанимации.

Источник

горняк
горняк локтевский

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