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Стали известны подробности по делу о продаже ребенка в Новосибирске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ребенок Фото: pixabay.com

Мать рассказала, что шокирована объявлением о продаже ее сына. Однако, по информации СМИ, этого же мальчика уже “продавали” этим летом

В Новосибирске после объявления о продаже мальчика возбудили уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека. По словам матери ребенка, она узнала о том, что кто-то “продает” ее сына, только после того как к семье нагрянула полиция, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Узнала его сначала по комбинезону и шапочке. Когда поняла, что ошибки быть не может, это мой ребенок, у меня случилась истерика. Я плакала, дети ревели, муж нервничал. Ведь в объявлении была даже подпись такая же, как у меня на странице в соцсетях”, – сказала она.

Женщина уверяет, что у них благополучная семья. Они живут в селе Лузино под Омском. 25-летняя мать двоих детей сейчас в декрете, а супруг работает на местном комбинате. Пара воспитывает шестилетнюю девочку, которая в этом году пошла в первый класс, а сына супруга родила год назад.

По словам женщины, последний раз она выкладывала объявление в соцсетях в 2021 году – продавала телевизор. После этого она удалила свою страницу.

“На том сайте я даже не была зарегистрирована. Видимо, из соцсетей объявление автоматически отправилось на этот сайт. Доступа причем к этому аккаунту от моего имени у меня нет. Недавно мы с сыном пошли гулять, я сфотографировала его на качелях и выложила снимки на свою новую страницу в соцсети”, – рассказала она.

Мать ребенка считает, что ее взломали и кто-то восстановил ее старую удаленную страницу в соцсетях. Она не знает, кто мог так ее подставить. По ее словам, врагов у семьи нет, а шестилетняя девочка не могла так пошутить. Дочке недавно купили телефон, и у нее нет доступа к соцсетям.

Однако, по информации СМИ, объявление о продаже ребенка уже появлялось в Сети этим летом. Тогда по делу также проводилась проверка. Уточняется, что объявление размещено от имени сибирячки с новосибирской геолокацией. По словам женщины, она лишь знакома с матерью мальчика. Следователи выяснят, взломали ли аккаунт матери мальчика на самом деле, сообщает “МК-Новосибирск”.

Напомним, на одном из сайтов появилось объявление о продаже маленького ребенка. В описании было указано, что мальчик любит качели, а цена – по запросу.

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