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Стали известны подробности пожара в алтайском селе, где погибли дети

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Причину и очаг возгорания сейчас устанавливают специалисты. Однако известно, что утром в деревянном доме была затоплена печь

Пожар вспыхнул в селе Краснощеково около 10.00 утра 16 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, из горящего дома детей – мальчиков 2 и 3 лет – вынес сосед, который работает пожарником, но в момент трагедии он был не на службе. Затем приехали пожарные и скорая помощь, которая забрала пострадавших. Однако дети скончались в больнице. Их мать находится в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что мальчики находились дома вместе с матерью и утром в помещении была затоплена печь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум лицам”. Специалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая для установления причин и очага возгорания.

Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил провести проверку в связи с гибелью детей. Кроме того, в ведомстве поставили на контроль ход расследования дела. На месте происшествия работает районный прокурор.

Ранее сообщалось, что 16 января в райцентре Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской. Когда на место прибыли пожарные, из-под кровли строения шел густой дым. Спасатели обнаружили в доме 19-летнюю женщину и двоих детей. В МЧС пояснили, что пожарные эвакуировали троих пострадавших, вытащили их на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Взято отсюда

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