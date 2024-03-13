Армия России Фото: vk.com/mil

Всего ВСУ потеряли 234 боевика убитыми, семь танков, три американских БМП Bradley и два бронетранспортера. Границы РФ не были нарушены

Украинские военные рано утром 12 марта попытались прорваться через российскую границу на трех направлениях. Бойцы ВС России отразили все атаки ВСУ, сообщает Минобороны.

Солдаты ВСУ около 03.00 направлялись со стороны села Одноробовка Харьковской области. Также их поразили в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Военные наступали при поддержке танков и боевых бронированных машин.

В результате в районе Одноробовки уничтожили до 60 украинских военных и четыре пикапа. По данным Telegram-канала Mash, около 20 человек шли в сторону поселка Горьковский вдоль ж/д полотна, а еще 50 человек находились в самой Одноробовке. Первой группе дали подойти поближе, после чего нанесли артиллерийский удар.

В районе Нехотеевки российские БПЛА “Ланцет”, авиация ВКС России и артиллерия уничтожили до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

Возле села Сподарюшино российские войска с применением ПТУР “Вихрь” уничтожили более 100 боевиков, пять танков, три БМП Bradley и два автомобиля, которые двигались к границе РФ. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине. Бой прекратился около 11.00, после чего выжившие диверсанты отступили.

Кроме того, с 08.00 по 08.25 российские войска отбили четыре атаки украинских ДРГ в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Взято отсюда