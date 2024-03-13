реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стали известны подробности попытки военных ВСУ прорваться через российскую границу

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Стали известны подробности попытки военных ВСУ прорваться через российскую границу

Армия России Фото: vk.com/mil

Всего ВСУ потеряли 234 боевика убитыми, семь танков, три американских БМП Bradley и два бронетранспортера. Границы РФ не были нарушены

Украинские военные рано утром 12 марта попытались прорваться через российскую границу на трех направлениях. Бойцы ВС России отразили все атаки ВСУ, сообщает Минобороны.

Солдаты ВСУ около 03.00 направлялись со стороны села Одноробовка Харьковской области. Также их поразили в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Военные наступали при поддержке танков и боевых бронированных машин.

В результате в районе Одноробовки уничтожили до 60 украинских военных и четыре пикапа. По данным Telegram-канала Mash, около 20 человек шли в сторону поселка Горьковский вдоль ж/д полотна, а еще 50 человек находились в самой Одноробовке. Первой группе дали подойти поближе, после чего нанесли артиллерийский удар.

В районе Нехотеевки российские БПЛА “Ланцет”, авиация ВКС России и артиллерия уничтожили до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

Возле села Сподарюшино российские войска с применением ПТУР “Вихрь” уничтожили более 100 боевиков, пять танков, три БМП Bradley и два автомобиля, которые двигались к границе РФ. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине. Бой прекратился около 11.00, после чего выжившие диверсанты отступили.

Кроме того, с 08.00 по 08.25 российские войска отбили четыре атаки украинских ДРГ в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Экипаж атомного ледокола “Ямал” стал свидетелем гало над Карским…

“Атомфлот” опубликовал снимок с редким явлением гало в Карском море,…

Рогов: ВС РФ наносят превентивные удары по линии обороны…

Вооруженные силы РФ наносят превентивные удары по выстроенной украинскими войсками…

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в…

В РФ подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением…

Российские власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации различных сфер деятельности,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp